ВС России улучшили позиции в окрестностях Александро-Калиново

https://ria.ru/20251110/pushilin-2053896452.html
Вооруженные силы России улучшили позиции в окрестностях Иванополья и Александро-Калиново, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:46:00+03:00
2025-11-10T10:46:00+03:00
2025-11-10T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91cf11c700cfb1fb1931547ecea92f28.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
денис пушилин, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика
Пушилин: ВС РФ улучшили позиции в окрестностях Иванополья и Александро-Калиново