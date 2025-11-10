Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции
Футбол
 
00:58 10.11.2025 (обновлено: 01:51 10.11.2025)
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
/20251109/futbol-2053784203.html
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции

"ПСЖ" обыграл "Лион" в матче 12-го тура Лиги 1

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых голы забили Уоррен Заир-Эмери (26-я минута), Хвича Кварацхелия (33) и Жуан Невеш (+90+5). В составе хозяев отличились Афонсу Моррейра (30) и Эйнсли Мейтленд-Найлз (50). В компенсированное ко второму тайму время после второй желтой карточки поле покинул защитник хозяев Николас Тальяфико (90+3).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
09 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Лион
2 : 3
ПСЖ
30‎’‎ • Афонсу Морейра
(Мусса Ниакате)
50‎’‎ • Энсли Мэйтленд-Найлз
(Тайлер Мортон)
26‎’‎ • Уоррен Заир-Эмери
(Витинья)
33‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Витинья)
90‎’‎ • Жуан Невеш
(Ли Кан Ин)
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.
"ПСЖ" набрал 27 очков и вернулся на первое место в таблице Лиги 1, "Лион" (20 баллов) располагается на седьмой позиции.

Результаты других матчей игрового дня:

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
