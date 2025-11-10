"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.