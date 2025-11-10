"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых голы забили Уоррен Заир-Эмери (26-я минута), Хвича Кварацхелия (33) и Жуан Невеш (+90+5). В составе хозяев отличились Афонсу Моррейра (30) и Эйнсли Мейтленд-Найлз (50). В компенсированное ко второму тайму время после второй желтой карточки поле покинул защитник хозяев Николас Тальяфико (90+3).
09 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
30’ • Афонсу Морейра
(Мусса Ниакате)
50’ • Энсли Мэйтленд-Найлз
(Тайлер Мортон)
26’ • Уоррен Заир-Эмери
(Витинья)
33’ • Хвича Кварацхелия
(Витинья)
90’ • Жуан Невеш
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Он не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.
"ПСЖ" набрал 27 очков и вернулся на первое место в таблице Лиги 1, "Лион" (20 баллов) располагается на седьмой позиции.
Результаты других матчей игрового дня:
