Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам

КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Компания "Свияжск-Зернопродукт" отгрузила партию продовольственной пшеницы весом почти 4 тысячи тонн для экспорта во Вьетнам, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

"В Зеленодольском районе с территории элеваторного комплекса ООО "Свияжск-Зернопродукт" (Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр) под контролем филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Республике Татарстан отгружена партия продовольственной пшеницы весом 3,95 тысячи тонн, предназначенной для экспорта во Вьетнам", - говорится в сообщении.

Специалисты филиала отобрали образцы партии для проведения лабораторных испытаний на соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, а также условиям контракта и требованиям страны-импортера. Исследованы показатели качества и безопасности, в том числе на наличие карантинных объектов, а также проведена обработка партии от вредителей и возбудителей болезней.

"По заключениям, выданным филиалом Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, карантинные объекты не обнаружены, указанные партии зерна и продуктов его переработки соответствовали требованиям страны назначения", - отметила представитель регионального филиала Светлана Белова.

Пшеницу нового урожая, выращенную татарстанскими аграриями, планируется доставить на теплоходе в порт "Кавказ" для дальнейшей перевалки к месту назначения на основании заявки, лабораторных испытаний и необходимых разрешительных документов - фитосанитарного карантинного сертификата, сертификата безопасности и качества, сертификата здоровья, радиологии, NON-ГМО, протокола испытаний.