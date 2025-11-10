Рейтинг@Mail.ru
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:43 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/pshenitsa-2054027516.html
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам - РИА Новости, 10.11.2025
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам
Компания "Свияжск-Зернопродукт" отгрузила партию продовольственной пшеницы весом почти 4 тысячи тонн для экспорта во Вьетнам, сообщает министерство сельского... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:43:00+03:00
2025-11-10T19:43:00+03:00
республика татарстан
экономика
вьетнам
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg
https://ria.ru/20251104/tatarstan-2052739877.html
https://ria.ru/20251107/shkoly-2053481504.html
вьетнам
зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2a1a3f9784163e0ada3e945902a46995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вьетнам, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), таможенный союз
Республика Татарстан, Экономика, Вьетнам, Зеленодольский район, Республика Татарстан (Татарстан), Таможенный союз
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам

Татарстан отгрузил партию пшеницы весом почти 4 тыс тонн для экспорта во Вьетнам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерна пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Компания "Свияжск-Зернопродукт" отгрузила партию продовольственной пшеницы весом почти 4 тысячи тонн для экспорта во Вьетнам, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
"В Зеленодольском районе с территории элеваторного комплекса ООО "Свияжск-Зернопродукт" (Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр) под контролем филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Республике Татарстан отгружена партия продовольственной пшеницы весом 3,95 тысячи тонн, предназначенной для экспорта во Вьетнам", - говорится в сообщении.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Татарстан подписал меморандум с AAOIFI
4 ноября, 10:50
Специалисты филиала отобрали образцы партии для проведения лабораторных испытаний на соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, а также условиям контракта и требованиям страны-импортера. Исследованы показатели качества и безопасности, в том числе на наличие карантинных объектов, а также проведена обработка партии от вредителей и возбудителей болезней.
"По заключениям, выданным филиалом Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, карантинные объекты не обнаружены, указанные партии зерна и продуктов его переработки соответствовали требованиям страны назначения", - отметила представитель регионального филиала Светлана Белова.
Пшеницу нового урожая, выращенную татарстанскими аграриями, планируется доставить на теплоходе в порт "Кавказ" для дальнейшей перевалки к месту назначения на основании заявки, лабораторных испытаний и необходимых разрешительных документов - фитосанитарного карантинного сертификата, сертификата безопасности и качества, сертификата здоровья, радиологии, NON-ГМО, протокола испытаний.
По данным минсельхозпрода Татарстана, всего с начала навигации из республики под контролем филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК отправлено 70 теплоходов с зерном общей массой более 197,3 тысячи тонн. При этом основным видом экспортируемой зерновой продукции стала пшеница - 68%. Более 135 тысяч тонн продовольственной пшеницы отгружено с перевалкой в порту "Кавказ" в такие страны, как Турция, Ливан, Египет, Израиль, Шри-Ланка, Бангладеш, Ливия, Республика Джибути (Африка), что на 52% больше показателя прошлого года.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта
7 ноября, 16:33
 
Республика ТатарстанЭкономикаВьетнамЗеленодольский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Таможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала