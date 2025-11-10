Рейтинг@Mail.ru
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС* - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 10.11.2025 (обновлено: 13:09 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/protokol-2053912389.html
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС* - РИА Новости, 10.11.2025
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*
Причиной составления нового административного протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ на уличную певицу Диану Логинову, уже оштрафованную по этой РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:01:00+03:00
2025-11-10T13:09:00+03:00
россия
санкт-петербург
диана логинова
монеточка
александр орлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:460:928:982_1920x0_80_0_0_8baeb1ba7558f24007d0c8b9d06ad6dd.jpg
https://ria.ru/20251030/loginova-2051967194.html
https://ria.ru/20251109/inoagent-2053740780.html
https://ria.ru/20251108/loginova-2053726721.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:136:928:832_1920x0_80_0_0_46375235cc0be11a4ab5ba8f7d9f8953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, диана логинова, монеточка, александр орлов
Россия, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Монеточка, Александр Орлов
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*

На певицу Диану Логинову составили новый протокол за исполнение песни Noize МС

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПевица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Причиной составления нового административного протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ на уличную певицу Диану Логинову, уже оштрафованную по этой же статье, стало исполнение песни Noize МС* (иноагент Иван Алексеев*), сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Лебедева в субботу рассказывала агентству о том, что Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Логиновой. Согласно информации на сайте суда, дата их рассмотрения пока не назначена.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой
30 октября, 21:35
"Она исполняла песню иноагента Noize МС* "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября", – сказала собеседница, отвечая на вопрос, что послужило причиной оформления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении Логиновой.
Ленинский районный суд 28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки* (Елизавета Гырдымова*).
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
Вчера, 06:05
Источник РИА Новости в оперативных службах в понедельник сообщал РИА Новости, что Логинова и один из ее музыкантов Александр Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию несогласованной акции. Правоохранители намерены ходатайствовать о назначении певице и музыканту административного ареста.
Глава судебной пресс-службы Петербурга в конце мая рассказывала РИА Новости, что Приморский райсуд запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро". Одна из ссылок ведет на видеохостинг YouTube, а другая - на сайт самого исполнителя.
Тогда Лебедева процитировала слова эксперта о том, что эта песня Noize MC* "наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей".
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Логинову составили еще один административный протокол
8 ноября, 23:26
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
РоссияСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваМонеточкаАлександр Орлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала