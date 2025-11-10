На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Причиной составления нового административного протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ на уличную певицу Диану Логинову, уже оштрафованную по этой же статье, стало исполнение песни Noize МС* (иноагент Иван Алексеев*), сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Лебедева в субботу рассказывала агентству о том, что Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Логиновой . Согласно информации на сайте суда, дата их рассмотрения пока не назначена.

"Она исполняла песню иноагента Noize МС* "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября", – сказала собеседница, отвечая на вопрос, что послужило причиной оформления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении Логиновой.

Ленинский районный суд 28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки * (Елизавета Гырдымова*).

Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.

Источник РИА Новости в оперативных службах в понедельник сообщал РИА Новости, что Логинова и один из ее музыкантов Александр Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию несогласованной акции. Правоохранители намерены ходатайствовать о назначении певице и музыканту административного ареста.

Глава судебной пресс-службы Петербурга в конце мая рассказывала РИА Новости, что Приморский райсуд запретил доступ по двум ссылкам в интернете к песне "Кооператив "Лебединое озеро". Одна из ссылок ведет на видеохостинг YouTube , а другая - на сайт самого исполнителя.

Тогда Лебедева процитировала слова эксперта о том, что эта песня Noize MC* "наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей".