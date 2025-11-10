https://ria.ru/20251110/prokuror-2053981437.html
Прокурор запросила для гендиректора ГК "Пикет" 12 лет колонии
Прокурор запросила для гендиректора ГК "Пикет" 12 лет колонии - РИА Новости, 10.11.2025
Прокурор запросила для гендиректора ГК "Пикет" 12 лет колонии
Гособвинитель в прениях сторон запросила для гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова 12 лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РИА Новости, 10.11.2025
Прокурор запросила для гендиректора ГК "Пикет" 12 лет колонии
Прокурор запросила 12 лет колонии для гендиректора ГК "Пикет" Есипова
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросила для гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова 12 лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы со штрафом 3 миллиона 641 тысяча рублей", - заявила прокурор в прениях сторон.
Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.
Также суд приобщил исковое заявление потерпевшей стороны в лице Минобороны о возмещении ущерба на 2,4 миллиарда рублей и признании Есипова гражданским ответчиком.
Защита указала, что Есипов безвозмездно поставил на нужды СВО 1000 дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ
для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По версии следствия, ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.