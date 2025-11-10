Подсудимый во время судебного заседания. Архивное фото

Подсудимый во время судебного заседания

Прокурор запросила для гендиректора ГК "Пикет" 12 лет колонии

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросила для гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова 12 лет колонии по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы со штрафом 3 миллиона 641 тысяча рублей", - заявила прокурор в прениях сторон.

Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.

Также суд приобщил исковое заявление потерпевшей стороны в лице Минобороны о возмещении ущерба на 2,4 миллиарда рублей и признании Есипова гражданским ответчиком.

Защита указала, что Есипов безвозмездно поставил на нужды СВО 1000 дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.