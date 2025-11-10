https://ria.ru/20251110/primore-2053891409.html
Свыше 300 компаний в Приморье с начала года получили льготные займы
Свыше 300 компаний в Приморье с начала года получили льготные займы
Свыше 300 компаний в Приморье с начала года получили льготные займы
Свыше 300 компаний в Приморье с начала 2025 года получили льготные займы
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Свыше 300 компаний и ИП в Приморье с начала года воспользовались льготными займами, объем выданных средств превысил миллиард рублей, сообщает правительство региона.
"Поддержку начинающим предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, промышленным предприятиям в Приморском крае обеспечивает государственная микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края". С начала года объём льготных займов превысил 1 миллиард рублей. В 2025 году денежные средства по льготным ставкам от 1% до 12,375% годовых получили 320 компаний и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Начинающие бизнесмены получили 191,3 миллиона рублей льготных займов. Свыше 40% от общего объёма средств – это 561,5 миллиона рублей - выдано субъектам малого и среднего бизнеса в районах края. Девяти промышленным предприятиям предоставлены крупнейшие займы на общую сумму 693 миллиона рублей по льготной ставке от 6% до 7%.
По данным фонда, общая сумма микрозаймов для приморского бизнеса достигла около 1,8 миллиарда рублей. На промышленный сектор из них приходится почти 1,4 миллиарда рублей.
Фонд развития Приморского края работает при поддержке Минэкономиразвития региона в структуре центра "Мой бизнес".
В октябре в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в Приморье стартовал прием заявок на субсидии для МСП. Бизнесмены могут вернуть до 50% расходов на покупку производственного оборудования, а производители пищевой продукции и экспортёры – до 70%. Максимальная сумма компенсации - 3 миллиона рублей.