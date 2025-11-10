На Украине запустили процедуру отставки правительства

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о запуске процедуры отставки правительства.

« "Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, — говорится в обращении блока в Telegram-канале.

Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" главы киевского режима.

Специальная операция НАБУ

Сегодня НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционых схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. По словам Железняка, бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.