На Украине запустили процедуру отставки правительства - РИА Новости, 11.11.2025
22:53 10.11.2025 (обновлено: 00:38 11.11.2025)
На Украине запустили процедуру отставки правительства
На Украине запустили процедуру отставки правительства
Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о запуске процедуры отставки правительства. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-10T22:53:00+03:00
2025-11-11T00:38:00+03:00
украина
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, петр порошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Петр Порошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
На Украине запустили процедуру отставки правительства

Партия Порошенко заявила о начале процедуры отставки правительства

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о запуске процедуры отставки правительства.
«

"Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, — говорится в обращении блока в Telegram-канале.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:09
Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" главы киевского режима.

Специальная операция НАБУ

Сегодня НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционых схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
1 из 2
© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
2 из 2
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
1 из 2
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
2 из 2
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. По словам Железняка, бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией
4 ноября, 19:04
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоПетр ПорошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
loader
