Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе
Хоккей
 
22:56 10.11.2025 (обновлено: 23:28 10.11.2025)
Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе
Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе
Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин приступит к тренировкам в общей группе в ближайшие дни, сообщил журналистам главный тренер хоккейного клуба... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе

Тренер Жамнов: Порядин в ближайшие дни приступит к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин приступит к тренировкам в общей группе в ближайшие дни, сообщил журналистам главный тренер хоккейного клуба Алексей Жамнов.
Порядин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Шанхайскими Драконами" (7:6, в серии буллитов) 21 октября. После этого форвард пропустил семь игр.
«
"Порядин через день-два приступит к тренировкам в общей группе. Сейчас он, как и Рубцов, тренируется по индивидуальной программе. Будет отталкиваться от их физического состояния в вопросе их возвращения в игровой состав. На этой неделе оба будут заниматься в общей группе, но с "Локомотивом" они не сыграют", - сказал Жамнов.
Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет в Москве 12 ноября.
Порядину 29 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 13 очков (6 голов + 7 передач).
"Успокоиться надо": Жамнов высказался об игре Тодда и Порядина
14 сентября, 21:21
"Успокоиться надо": Жамнов высказался об игре Тодда и Порядина
14 сентября, 21:21
 
