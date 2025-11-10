Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин приступит к тренировкам в общей группе в ближайшие дни, сообщил журналистам главный тренер хоккейного клуба Алексей Жамнов.

Порядину 29 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых набрал 13 очков (6 голов + 7 передач).