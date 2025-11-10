В Москве задержали мужчину, ранившего двух человек

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в центре Москвы ранил ножом официанта после жалобы на него своей жены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"Оперативниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат совместно с коллегами из УВД по ЦАО и сотрудниками Росгвардии задержан 24-летний мужчина по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 25-летнего гражданина", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в полицию поступило сообщение от очевидца, что около ресторана на улице Арбат находятся двое мужчин с ножевыми ранениями. Врачами 25-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред. Второй гражданин получил медицинскую помощь на месте.

По версии полиции, у 19-летней девушки, работающей в ресторане, возникли разногласия с одним из официантов, о чем она рассказала супругу. Мужчина вызвал обидчика на улицу и нанес ему несколько ножевых ранений в область живота. Находившийся рядом 22-летний прохожий попытался остановить конфликт, но также был ранен. Злоумышленник скрылся. Недалеко от места происшествия был обнаружен выброшенный подозреваемым нож.

Полицейские рядом со станцией МЦД "Лужники" задержали подозреваемого — 24-летнего приезжего, временно проживающего в столице.