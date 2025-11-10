Рейтинг@Mail.ru
Более 543 тысяч поездок совершено на сезонных маршрутах "Мострансавто" - РИА Новости, 10.11.2025
Новости Подмосковья
 
17:58 10.11.2025 (обновлено: 18:03 10.11.2025)
Более 543 тысяч поездок совершено на сезонных маршрутах "Мострансавто"
Более 543 тысяч поездок совершено на сезонных маршрутах "Мострансавто"
Жители и гости Подмосковья совершили свыше 543 тысяч поездок с апреля этого года на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к дачам, загородным участкам и... РИА Новости, 10.11.2025
Более 543 тысяч поездок совершено на сезонных маршрутах "Мострансавто"

Свыше 543 тысяч поездок совершили пассажиры на сезонных маршрутах "Мострансавто"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили свыше 543 тысяч поездок с апреля этого года на сезонных маршрутах "Мострансавто", следующих к дачам, загородным участкам и садовым некоммерческим товариществам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Количество поездок к дачным и садовым участкам увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году в Подмосковье было организовано 35 специальных направлений для дачников. Наибольшей популярностью пользовались: №10 Автостанция – Юбилейное (более 85 тысяч поездок), №51 Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок (свыше 80 тысяч поездок) и №30 Электрогорск – Алексеево (порядка 57 тысяч поездок).
По данным пресс-службы, оплата проезда принималась только безналичным способом – банковскими, транспортными и социальными картами. Отмечается, что сезонные маршруты завершили работу.
