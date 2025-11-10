Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/podvyaznovo-2054049653.html
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество - РИА Новости, 10.11.2025
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество
Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T22:49:00+03:00
2025-11-10T22:49:00+03:00
происшествия
ярославская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_72d9fc93dd78b85850a12bad818660b6.jpg
https://ria.ru/20251027/mvd-2050840609.html
https://ria.ru/20251024/gd-2050456873.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_5d55abfebce1f3de6f28a7fbf8006b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославская область, Россия
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество

В Подвязново нашли майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 млн руб

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания "Россети Центр".
"Сотрудники филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" пресекли бездоговорное потребление электроэнергии нелегальной майнинговой фермой в деревне Подвязново Ярославского округа. Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт.ч, что эквивалентно 8,2 миллиона рублей ущерба", - говорится в сообщении.
Нелегальная майнинг-ферма в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
27 октября, 10:21
Отмечается, что оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе рейда энергетиков по обращению местных жителей из-за скачков напряжения в сети. На участке, огороженном высоким забором с установленными по периметру камерами видеонаблюдения, было выявлено самовольное подключение к электрическим сетям.
"Специалисты "Ярэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, материалы передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства", - сообщает компания.
Энергетики подчеркивают, что за хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.
Компания опубликовала видео майнинг-фермы. Она располагается в доме, который с виду нуждается в ремонте. Дом окружен зарослями борщевика.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют
24 октября, 18:36
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала