В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество - РИА Новости, 10.11.2025
В Ярославской области вычислили майнинговую ферму, похищавшую электричество
Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания РИА Новости, 10.11.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Энергетики вычислили майнинговую ферму, похитившую электричество на 8,2 миллиона рублей, в зарослях борщевика в деревне в Ярославской области, сообщила компания "Россети Центр".
"Сотрудники филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" пресекли бездоговорное потребление электроэнергии нелегальной майнинговой фермой в деревне Подвязново Ярославского округа. Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт.ч, что эквивалентно 8,2 миллиона рублей ущерба", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что оборудование для добычи криптовалюты было обнаружено в ходе рейда энергетиков по обращению местных жителей из-за скачков напряжения в сети. На участке, огороженном высоким забором с установленными по периметру камерами видеонаблюдения, было выявлено самовольное подключение к электрическим сетям.
"Специалисты "Ярэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, материалы передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства", - сообщает компания.
Энергетики подчеркивают, что за хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ
(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.
Компания опубликовала видео майнинг-фермы. Она располагается в доме, который с виду нуждается в ремонте. Дом окружен зарослями борщевика.