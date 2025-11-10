Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта

АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноя – РИА Новости. Инструментами Центра поддержки экспорта Архангельской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с начала года воспользовались 111 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в агентстве регионального развития региона.

В общей сложности предприниматели получили 223 услуги, направленные на развитие международной деятельности. Благодаря поддержке центра шесть компаний заключили экспортные контракты и осуществили поставки продукции за рубеж на сумму порядка 400 тысяч долларов США. Кроме того, центр поддержки экспорта организовал 21 образовательное мероприятие, включая вебинары, семинары и встречи с представителями торгового представительства России за рубежом.

"Наиболее востребованными остаются участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях — в этом году 12 предпринимателей региона представили свою продукцию на четырёх международных выставках, трое приняли участие в бизнес-миссиях в Абу-Даби, ещё три — в Санкт-Петербурге", - сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который отметил, что развитие экспорта остаётся одним из важнейших направлений для малого и среднего бизнеса Архангельской области.

Компании также активно пользуются такими услугами, как сопровождение экспортного контракта и получение сертификата "Сделано в России".