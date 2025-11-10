Рейтинг@Mail.ru
Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:00 10.11.2025
Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта
Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта - РИА Новости, 10.11.2025
Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта
Инструментами Центра поддержки экспорта Архангельской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с начала года... РИА Новости, 10.11.2025
АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноя – РИА Новости. Инструментами Центра поддержки экспорта Архангельской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с начала года воспользовались 111 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в агентстве регионального развития региона.
В общей сложности предприниматели получили 223 услуги, направленные на развитие международной деятельности. Благодаря поддержке центра шесть компаний заключили экспортные контракты и осуществили поставки продукции за рубеж на сумму порядка 400 тысяч долларов США. Кроме того, центр поддержки экспорта организовал 21 образовательное мероприятие, включая вебинары, семинары и встречи с представителями торгового представительства России за рубежом.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Семнадцатый Северный межнациональный форум пройдет в Архангельске
1 ноября, 15:47
"Наиболее востребованными остаются участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях — в этом году 12 предпринимателей региона представили свою продукцию на четырёх международных выставках, трое приняли участие в бизнес-миссиях в Абу-Даби, ещё три — в Санкт-Петербурге", - сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который отметил, что развитие экспорта остаётся одним из важнейших направлений для малого и среднего бизнеса Архангельской области.
Компании также активно пользуются такими услугами, как сопровождение экспортного контракта и получение сертификата "Сделано в России".
"Мы наблюдаем ежегодный рост интереса со стороны предпринимателей, готовых осваивать международные рынки. Наша миссия – обеспечить им профессиональную, своевременную и структурированную поддержку на всех этапах экспортной деятельности: от формирования экспортной стратегии до реализации первой и последующих международных сделок", – отметил руководитель Центра поддержки экспорта Денис Печинкин.
Вид на лес с холма в деревне Красная горка Пинежского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
5 ноября, 17:52
 
Архангельская область
 
 
