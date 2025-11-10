Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году уже около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь - октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,3 миллиона газовых плит, что составляет примерно 80% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.