Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:17 10.11.2025
Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года
Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году уже около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра...
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
мосгаз
москва
москва
Новости
петр бирюков, мосгаз, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Мосгаз, Москва
Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года

Специалисты КГХ проверили в 2025 году уже около 80% газовых плит

Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в 2025 году уже около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь - октябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,3 миллиона газовых плит, что составляет примерно 80% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков
Мосгаз
Москва
 
 
Версия 2023.1 Beta
