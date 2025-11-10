https://ria.ru/20251110/platezh-2053906931.html
Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы, теперь в онлайн-магазинах ― клиентах Т-Бизнеса покупатели смогут совершать оплату с помощью сервиса Alfa Pay, сообщает Т-Банк.
Также кнопка T-Pay для оплаты в онлайне появилась на платежной форме интернет-эквайринга Альфа-Банка.
Покупатель может выбрать наиболее выгодный и привычный способ оплаты. При этом вводить данные карты не нужно.
"Мы расширяем число доступных способов оплаты на нашей платежной форме, так как альтернативные методы, включая pay-сервисы, стремительно набирают популярность", ― отмечает директор продуктов интернет-эквайринга Т-Бизнеса Лариса Мартынова.
По ее словам, благодаря подобным решениям для бизнеса увеличивается лояльность клиентов онлайн-магазинов и конверсия в оплату, а значит, растет и прибыль компаний.