Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы, теперь в онлайн-магазинах ― клиентах Т-Бизнеса покупатели смогут совершать оплату с помощью сервиса Alfa Pay, сообщает Т-Банк.

Также кнопка T-Pay для оплаты в онлайне появилась на платежной форме интернет-эквайринга Альфа-Банка.

Покупатель может выбрать наиболее выгодный и привычный способ оплаты. При этом вводить данные карты не нужно.

"Мы расширяем число доступных способов оплаты на нашей платежной форме, так как альтернативные методы, включая pay-сервисы, стремительно набирают популярность", ― отмечает директор продуктов интернет-эквайринга Т-Бизнеса Лариса Мартынова.