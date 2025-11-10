Рейтинг@Mail.ru
Жителям Петербурга пообещали первый снег - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 10.11.2025 (обновлено: 10:24 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/peterburg-2053890249.html
Жителям Петербурга пообещали первый снег
Жителям Петербурга пообещали первый снег - РИА Новости, 10.11.2025
Жителям Петербурга пообещали первый снег
Первый мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в конце недели, до этого дневная температура два дня будет держаться на уровне до +8 градусов, сообщил главный... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:21:00+03:00
2025-11-10T10:24:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/85/500778572_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4d20e50ca34458a3bbd0822ab4c25a25.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/85/500778572_17:0:728:533_1920x0_80_0_0_4d9fd7431a239f04a29da76ba48d69a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр колесов, день народного единства
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, День народного единства
Жителям Петербурга пообещали первый снег

Первый мокрый снег ожидается в Петербурге в конце недели

© РИА Новости / Игорь РуссакСнегопад в Петербурге
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Снегопад в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Первый мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в конце недели, до этого дневная температура два дня будет держаться на уровне до +8 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"В предстоящие два дня осадков в Санкт-Петербурге почти нет, следующий атмосферный фронт придет только вместе с циклоном 13 ноября. Да, будет опять тепло в эти дни: и 12, и 13 ноября в городе до +6…+8 градусов, но похолодание к середине ноября сохраняется. Уже 14-15 ноября осадки в Санкт-Петербурге будут в виде первого мокрого снега", – написал Колесов в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, в настоящее время в Петербурге около 3 градусов тепла, дождь заканчивается.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
29 октября, 02:55
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр КолесовДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала