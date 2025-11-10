Жителям Петербурга пообещали первый снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Первый мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в конце недели, до этого дневная температура два дня будет держаться на уровне до +8 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"В предстоящие два дня осадков в Санкт-Петербурге почти нет, следующий атмосферный фронт придет только вместе с циклоном 13 ноября. Да, будет опять тепло в эти дни: и 12, и 13 ноября в городе до +6…+8 градусов, но похолодание к середине ноября сохраняется. Уже 14-15 ноября осадки в Санкт-Петербурге будут в виде первого мокрого снега", – написал Колесов в своем Telegram-канале.