Жителям Петербурга пообещали первый снег
Первый мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в конце недели
2025-11-10
2025-11-10T10:21:00+03:00
2025-11-10T10:24:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
день народного единства
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Первый мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в конце недели, до этого дневная температура два дня будет держаться на уровне до +8 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"В предстоящие два дня осадков в Санкт-Петербурге почти нет, следующий атмосферный фронт придет только вместе с циклоном 13 ноября. Да, будет опять тепло в эти дни: и 12, и 13 ноября в городе до +6…+8 градусов, но похолодание к середине ноября сохраняется. Уже 14-15 ноября осадки в Санкт-Петербурге будут в виде первого мокрого снега", – написал Колесов в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, в настоящее время в Петербурге около 3 градусов тепла, дождь заканчивается.