МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Европейцы раззадоривают киевский режим тем, что Украина может добиться результатов на поле боя, это заблуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251110/peskov-2053918446.html
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
Европейцы раззадоривают киевский режим тем, что Украина может добиться результатов на поле боя, это заблуждение, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:29:00+03:00
2025-11-10T12:29:00+03:00
2025-11-10T12:29:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
https://ria.ru/20251110/peskov-2053917758.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
Песков: возможность Киева выиграть войну является глубоким заблуждением
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото