ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
12:29 10.11.2025
ЕС раззадоривает Киев тем, что Украина может выиграть войну, заявил Песков
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Европейцы раззадоривают киевский режим тем, что Украина может добиться результатов на поле боя, это заблуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим", - сказал Песков журналистам.
Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала