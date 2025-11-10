Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с Грефом в понедельник
12:21 10.11.2025
Путин встретится с Грефом в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
россия, герман греф, дмитрий песков, владимир путин, сбербанк россии, общество
Россия, Герман Греф, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сбербанк России, Общество
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Идут внутренние кремлевские встречи, совещания у президента. Среди прочих у него будет на приеме Герман Греф, председатель правления Сбербанка. Банк крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Грефом
5 сентября, 09:37
 
Россия Герман Греф Дмитрий Песков Владимир Путин Сбербанк России Общество
 
 
