Путин встретится с Грефом в понедельник
Путин встретится с Грефом в понедельник - РИА Новости, 10.11.2025
Путин встретится с Грефом в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
Песков: Путин в понедельник встретится с главой Сбербанка Грефом