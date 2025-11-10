Эксперт рассказала, оплачивается ли обеденный перерыв

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обеденный перерыв не включается в рабочий день работника и не оплачивается, при этом он должен длиться от 30 минут до двух часов, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.