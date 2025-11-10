https://ria.ru/20251110/pereryv-2053850359.html
Эксперт рассказала, оплачивается ли обеденный перерыв
Обеденный перерыв не включается в рабочий день работника и не оплачивается, при этом он должен длиться от 30 минут до двух часов, рассказала РИА Новости старший
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обеденный перерыв не включается в рабочий день работника и не оплачивается, при этом он должен длиться от 30 минут до двух часов, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"По российскому трудовому законодательству обеденный перерыв не включается в рабочее время. Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ
, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня", - сказала Голубева.
Она отметила, что работодатель обязан предоставить работнику возможность отдохнуть и поесть. Сотрудник же в это время может свободно распоряжаться своим временем и даже покинуть рабочее место, сходить в кафе или заняться личными делами.