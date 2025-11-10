Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре - РИА Новости, 10.11.2025
03:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/pensiya-2053843561.html
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре - РИА Новости, 10.11.2025
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре
В декабре ряд категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты, рассказала агентству... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T03:18:00+03:00
2025-11-10T03:18:00+03:00
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
общество
пенсионеры
пенсии
пенсия
юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсионеры, пенсии, пенсия
Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Пенсионеры, Пенсии, Пенсия
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре

Экономист Финогенова: с 1 сентября поднимут пенсию тем, кому исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В декабре ряд категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Это касается пенсионеров, достигших возраста 80 лет, а также тех, кому была назначена инвалидность первой группы. В число граждан, чья пенсия вырастет, войдут пенсионеры, у которых появились иждивенцы.
«
“Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости”, — поясняет экономист.
В случае назначения страховой пенсии по инвалидности до наступления 80-летнего возраста, нового повышения не случится. Не коснется оно и выплат для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца, уточняет Финогенова.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Юрист рассказала, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии
26 октября, 03:15
 
Юлия Финогенова
РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
