В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России

Депутат рассказала, что страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек, и с 1 января 2026 года она увеличится на 7,6 процента.



"Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур", — отметила парламентарий.