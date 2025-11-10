В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В 2026 году проиндексируют выплаты пенсионерам, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с Лентой.ру.
Депутат рассказала, что страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек, и с 1 января 2026 года она увеличится на 7,6 процента.
"Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур", — отметила парламентарий.
Министр финансов Антон Силуанов ранее указывал, что средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей.