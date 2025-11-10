https://ria.ru/20251110/ovchinskiy-2053791479.html
Овчинский: два ЖК построили по программе реновации на северо-востоке Москвы
Овчинский: два ЖК построили по программе реновации на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.11.2025
Овчинский: два ЖК построили по программе реновации на северо-востоке Москвы
Два многоквартирных дома для участников программы реновации построили в районах Бабушкинский и Отрадное в Северо-Восточном административном округе Москвы,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:15:00+03:00
2025-11-10T09:15:00+03:00
2025-11-10T09:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
https://ria.ru/20251109/moskva-2053725655.html
https://ria.ru/20251107/ovchinskiy-2053322008.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: два ЖК построили по программе реновации на северо-востоке Москвы
Овчинский: две новостройки возвели по реновации на северо-востоке столицы
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Два многоквартирных дома для участников программы реновации построили в районах Бабушкинский и Отрадное в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Два жилых комплекса, общая площадь квартир в которых превысила 25 тысяч квадратных метров, появились на Радужной улице и в Отрадном проезде. Строительные работы на земельных участках в 0,5 и почти 0,6 гектара были завершены в сентябре этого года.
"Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая девять квартир для маломобильных граждан. В зданиях обеспечена безбарьерная среда: сквозные входы в дома оборудованы на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроены просторные вестибюли и лифтовые холлы", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Глава департамента добавил, что прочность и долговечность зданий гарантирует монолитная технология возведения. Фасады защищают дома от конденсата и обеспечивают дополнительный звуко- и теплоизоляционный барьер, а современные инженерные системы снижают расход энергоресурсов. Во дворах для жильцов оснащены спортивные площадки и зоны активного отдыха, территория вокруг комплексно благоустроена: там высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажками старого жилфонда.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.