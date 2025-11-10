Овчинский: два ЖК построили по программе реновации на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Два многоквартирных дома для участников программы реновации построили в районах Бабушкинский и Отрадное в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Два жилых комплекса, общая площадь квартир в которых превысила 25 тысяч квадратных метров, появились на Радужной улице и в Отрадном проезде. Строительные работы на земельных участках в 0,5 и почти 0,6 гектара были завершены в сентябре этого года.

"Суммарно жилые комплексы насчитывают 441 квартиру, включая девять квартир для маломобильных граждан. В зданиях обеспечена безбарьерная среда: сквозные входы в дома оборудованы на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроены просторные вестибюли и лифтовые холлы", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Глава департамента добавил, что прочность и долговечность зданий гарантирует монолитная технология возведения. Фасады защищают дома от конденсата и обеспечивают дополнительный звуко- и теплоизоляционный барьер, а современные инженерные системы снижают расход энергоресурсов. Во дворах для жильцов оснащены спортивные площадки и зоны активного отдыха, территория вокруг комплексно благоустроена: там высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажками старого жилфонда.