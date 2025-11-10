Рейтинг@Mail.ru
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 10.11.2025 (обновлено: 11:56 10.11.2025)
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске - РИА Новости, 10.11.2025
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске
Отряд штурмовиков группировки войск "Запад" продолжает двигаться вперед в Купянске и выполнит поставленную задачу, рассказал на видео Минобороны России командир РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске

Штурмовой отряд группировки "Запад" ВС РФ продолжает двигаться вперед в Купянске

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Отряд штурмовиков группировки войск "Запад" продолжает двигаться вперед в Купянске и выполнит поставленную задачу, рассказал на видео Минобороны России командир штурмового отряда с позывным Ловец.
"Продолжаем двигаться вперед, поставленную задачу выполним", — сказал командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
