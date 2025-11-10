https://ria.ru/20251110/otryad-2053874406.html
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске
Отряд штурмовиков группировки войск "Запад" продолжает двигаться вперед в Купянске и выполнит поставленную задачу, рассказал на видео Минобороны России командир РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
Штурмовой отряд группировки "Запад" ВС РФ продолжает двигаться вперед в Купянске