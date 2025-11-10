Рейтинг@Mail.ru
Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд - РИА Новости, 10.11.2025
13:21 10.11.2025
Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд
Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд - РИА Новости, 10.11.2025
Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд
Родственники умершего жителя оренбургского Орска смогли захоронить его только через суд из-за того, что мужчина ранее ошибочно был признан умершим и не успел... РИА Новости, 10.11.2025
Новости
орск, происшествия
Орск, Происшествия
Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд

Жителя Орска не могли похоронить из-за ошибочного признания его умершим ранее

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Родственники умершего жителя оренбургского Орска смогли захоронить его только через суд из-за того, что мужчина ранее ошибочно был признан умершим и не успел получить документы о том, что жив, сообщил Октябрьский районный суд Орска.
По данным суда, в апреле во дворе одного из домов Орска был найден труп неизвестного мужчины, который по виду вел асоциальный образ жизни. Находившиеся рядом люди опознали в нем своего знакомого, данные были переданы сотрудникам полиции, а отделом ЗАГС администрации города на основании сведений о смерти составлена актовая запись. Но спустя месяц в мае признанный умершим мужчина явился в отдел полиции на регистрацию, так как состоял под надзором. Правоохранители нашли его сестру, и она узнала в мужчине брата.
"В конце октября мужчина, так и не успев переоформить документы о своей "смерти", действительно умирает. Перед его родственниками возникло препятствие в захоронении, ведь по документам мужчина "умер" еще в апреле, основания для выдачи свидетельства о смерти с новой, уже действительной датой смерти у отдела ЗАГС отсутствовали. Эти обстоятельства явились основанием для обращения родственников мужчины в суд с иском об аннулировании первичной актовой записи о смерти", - сообщает Октябрьский суд Орска.
Требования иска были удовлетворены. С учетом обстоятельств дела, необходимости осуществить захоронение, решение суда приведено к немедленному исполнению, добавили в суде.
ОрскПроисшествия
 
 
