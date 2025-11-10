Родственники жителя Орска смогли захоронить его только через суд

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Родственники умершего жителя оренбургского Орска смогли захоронить его только через суд из-за того, что мужчина ранее ошибочно был признан умершим и не успел получить документы о том, что жив, сообщил Октябрьский районный суд Орска.

"В конце октября мужчина, так и не успев переоформить документы о своей "смерти", действительно умирает. Перед его родственниками возникло препятствие в захоронении, ведь по документам мужчина "умер" еще в апреле, основания для выдачи свидетельства о смерти с новой, уже действительной датой смерти у отдела ЗАГС отсутствовали. Эти обстоятельства явились основанием для обращения родственников мужчины в суд с иском об аннулировании первичной актовой записи о смерти", - сообщает Октябрьский суд Орска.