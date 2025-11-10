Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает "Краснодар" главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины турнира, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Шансы на чемпионство краснодарского клуба, который с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, составляют 31,6%. Вероятность триумфа московского ЦСКА, который располагается на втором месте с таким же количеством очков, оценивается в 30,4%.

На третьем месте в списке фаворитов располагается идущий на третьем месте с 30 очками петербургский "Зенит" - 27,1%. Имеющий в своем активе идентичное количество очков московский "Локомотив" имеет менее высокие шансы на победу в чемпионате - 9,1%.