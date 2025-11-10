Рейтинг@Mail.ru
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:59 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/opta-2053885531.html
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга
Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает "Краснодар" главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины турнира, сообщается в... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T09:59:00+03:00
2025-11-10T09:59:00+03:00
футбол
спорт
краснодар
пфк цска
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053830161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_102ef27f9fb1373450e12f0d8f6cecab.jpg
/20251109/rpl-2053832443.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053830161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_737bab070f8c31e617e15e9f9d5ee05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, краснодар, пфк цска, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Краснодар, ПФК ЦСКА, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга

Opta считает "Краснодар" фаворитом в борьбе за победу в РПЛ после первого круга

© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Балтика" (Калининград) – "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Андрей Шрамко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает "Краснодар" главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины турнира, сообщается в Telegram-канале сервиса.
Шансы на чемпионство краснодарского клуба, который с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, составляют 31,6%. Вероятность триумфа московского ЦСКА, который располагается на втором месте с таким же количеством очков, оценивается в 30,4%.
На третьем месте в списке фаворитов располагается идущий на третьем месте с 30 очками петербургский "Зенит" - 27,1%. Имеющий в своем активе идентичное количество очков московский "Локомотив" имеет менее высокие шансы на победу в чемпионате - 9,1%.
Пятое и шестое места в списке претендентов на чемпионство занимают московский "Спартак" (0,9%, 25 очков) и калининградская "Балтика" (0,8%, 28 очков).
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04
 
ФутболСпортКраснодарПФК ЦСКАЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала