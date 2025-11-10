https://ria.ru/20251110/opta-2053885531.html
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга
Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает "Краснодар" главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины турнира, сообщается в... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер статистической платформы Opta считает "Краснодар" главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины турнира, сообщается в Telegram-канале сервиса.
Шансы на чемпионство краснодарского клуба, который с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, составляют 31,6%. Вероятность триумфа московского ЦСКА, который располагается на втором месте с таким же количеством очков, оценивается в 30,4%.
На третьем месте в списке фаворитов располагается идущий на третьем месте с 30 очками петербургский "Зенит" - 27,1%. Имеющий в своем активе идентичное количество очков московский "Локомотив" имеет менее высокие шансы на победу в чемпионате - 9,1%.
Пятое и шестое места в списке претендентов на чемпионство занимают московский "Спартак" (0,9%, 25 очков) и калининградская "Балтика" (0,8%, 28 очков).