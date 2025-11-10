Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 10.11.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 10.11.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - уточнил глава региона в Telegram-канале в 7.19 мск.
О введении специального режима Мельниченко сообщал в 2.40 мск в понедельник. Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения в аэропорту Пензы, введенные ночью, были сняты.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Заголовок открываемого материала