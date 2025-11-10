Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 10.11.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Липецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Липецк. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Опасность была объявлена в воскресенье в 23.59 мск, она длилась около шести часов.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
