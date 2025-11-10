https://ria.ru/20251110/opasnost-2053860493.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
