https://ria.ru/20251110/opasnost-2053852021.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.11.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:54:00+03:00
2025-11-10T02:54:00+03:00
2025-11-10T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151830/83/1518308381_0:70:2905:1704_1920x0_80_0_0_687a69fcbec4cac1e7054c8ea9ca5718.jpg
https://ria.ru/20251110/opasnost-2053851416.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151830/83/1518308381_270:0:2634:1773_1920x0_80_0_0_8e4a9a38442e635e6308a16b826627b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На территории Мордовии объявили беспилотную опасность