В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:20:00+03:00
2025-11-10T00:20:00+03:00
2025-11-10T00:20:00+03:00
