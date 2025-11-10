Рейтинг@Mail.ru
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам, заявил посол
09:07 10.11.2025
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам, заявил посол
в мире
россия
судан
андрей черновол
оон
россия
судан
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам, заявил посол

Российская мука на складах временного хранения ВПП ООН
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Российская мука на складах временного хранения ВПП ООН. Архивное фото
ДОХА, 10 ноя — РИА Новости. Офис Всемирной продовольственной программы в прошлом году саботировал доставку в Судан российской муки, рассказал в интервью РИА Новости посол в Хартуме Андрей Черновол.
"Из-за наличия санкционных проблем Россия направляет гуманитарную помощь в Республику Судан в основном по линии профильных международных агентств, прежде всего Всемирной продовольственной программы ООН. Однако порой дело доходит до откровенного саботажа. Так, в прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", — сказал он.
Дипломат добавил, что Судан по-прежнему закупает российское зерно, масло, удобрения, а также нефтепродукты. Но в условиях санкционного давления значительная часть поставок идет через третьи страны.
По словам Черновола, в Судане нет острого дефицита продовольствия. Эта проблема носит локальный характер и искусственно создается руками мятежников, которые грабят фермерские хозяйства, уничтожают посевы и захватывают грузовики с продовольствием, подчеркнул посол. Но безосновательный тезис о "голоде" навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт, заключил он.
С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Обе стороны обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей и различных преступлениях.
По данным Ассоциации фермеров Судана, за это время повстанцы украли и вывели из строя более четырех тысяч единиц сельскохозяйственной техники, что нанесло серьезный удар по аграрной отрасли страны.
