Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам, заявил посол

ДОХА, 10 ноя — РИА Новости. Офис Всемирной продовольственной программы в прошлом году саботировал доставку в Судан российской муки, рассказал в интервью РИА Новости посол в Хартуме Андрей Черновол.

"Из-за наличия санкционных проблем Россия направляет гуманитарную помощь в Республику Судан в основном по линии профильных международных агентств, прежде всего Всемирной продовольственной программы ООН . Однако порой дело доходит до откровенного саботажа. Так, в прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", — сказал он.

Дипломат добавил, что Судан по-прежнему закупает российское зерно, масло, удобрения, а также нефтепродукты. Но в условиях санкционного давления значительная часть поставок идет через третьи страны.

По словам Черновола , в Судане нет острого дефицита продовольствия. Эта проблема носит локальный характер и искусственно создается руками мятежников, которые грабят фермерские хозяйства, уничтожают посевы и захватывают грузовики с продовольствием, подчеркнул посол. Но безосновательный тезис о "голоде" навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт, заключил он.

С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Обе стороны обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей и различных преступлениях.