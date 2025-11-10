Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники запускают просветительский проект ко Всемирному дню сирот
14:50 10.11.2025
Одноклассники запускают просветительский проект ко Всемирному дню сирот
Одноклассники запускают просветительский проект ко Всемирному дню сирот
2025
Одноклассники запускают просветительский проект ко Всемирному дню сирот

В этом году Всемирный день сирот отмечается 10 ноября. Начиная с этого дня в группах в ОК благотворительной организации "Детские деревни SOS", фонда "Измени одну жизнь" и портала "Усыновите.ру" будут выходить полезные материалы.
Благотворительная организация "Детские деревни SOS" расскажет о проблеме социального сиротства и путях ее решения, поделится историей женщины, которой специалисты организации помогли встать на ноги и забрать дочь из интерната, и развеет мифы о семьях в кризисе — на реальных примерах.

Фонд "Измени одну жизнь" в рамках проекта представит интервью с опекунами старшего возраста, постарается разрушить стереотипы о детях-сиротах и мотивировать аудиторию на помощь — материальную и нематериальную. Фонд расскажет, как представители старшего поколения могут поддержать детей, которые растут без родителей, и приемные семьи: сделать пожертвование, стать информационными волонтерами, рассказывая о работе фонда и помогая распространять видеоанкеты детей.
В серии публикаций портала "Усыновите.ру" пользователи ОК узнают о простых и доступных способах поддержки — как каждый может помочь детям-сиротам, даже если не готов взять ребёнка в семью; о приёмном родительстве после 50 лет, а также о том, какие навыки помогают детям-сиротам стать самостоятельными и уверенно войти во взрослую жизнь.
Все материалы проекта будут представлены в доступных и наглядных форматах — чтобы c ними могли ознакомиться как можно больше пользователей соцсети.
Одноклассники, фонд "Внуки" и программа "Молоды душой" запустили проект
1 октября, 11:41
