В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в понедельник в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:08:00+03:00
2025-11-10T12:08:00+03:00
2025-11-10T12:08:00+03:00
в мире
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесская область
россия
украина
Новости
ru-RU
В мире, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
