Обвиняемый по делу о взрыве газа в Тульской области частично признал вину - РИА Новости, 10.11.2025
17:46 10.11.2025
Обвиняемый по делу о взрыве газа в Тульской области частично признал вину
Обвиняемый по делу о взрыве газа в Тульской области частично признал вину
происшествия, россия, тульская область
Происшествия, Россия, Тульская область
Обвиняемый по делу о взрыве газа в Тульской области частично признал вину

ТУЛА, 10 ноя - РИА Новости. Обвиняемый по делу о взрыве газа в доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Допрошенный в качестве подозреваемого обвиняемый… свою вину в совершении указанных преступлений признал частично", - сообщил следователь в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения.
В субботу утром губернатор Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека.
По данным СУСК России по региону, житель квартиры на первом этаже данного дома самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования и поджег зажигалкой скопившийся в квартире газ. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что он находился в алкогольном опьянении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). Он арестован на два месяца.
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже
ПроисшествияРоссияТульская область
 
 
