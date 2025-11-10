Рейтинг@Mail.ru
10.11.2025
Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение
Новости Подмосковья
 
14:42 10.11.2025
Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение
Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение
Свыше 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. РИА Новости, 10.11.2025
московская область (подмосковье)
Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение

Более 36,5 тысячи подмосковных выпускников напишут итоговое сочинение 3 декабря

Итоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Отмечается, что написание сочинения является обязательным условием для допуска обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации (ГИА). В целях повышения уверенности выпускников 14 ноября во всех школах региона пройдет региональная апробация.
В этом учебном году в Московской области внедряются новые технологии проведения итогового сочинения. Так, бланки будут печатать и сканировать непосредственно в школах, а проверка работ пройдет в электронном формате.
Для подготовки к апробации нововведений 6 и 7 ноября состоялись обучающие мероприятия для муниципальных координаторов и школьных организаторов. Занятия проводились очно и дистанционно. На них были рассмотрены технологические схемы проведения апробации, выданы рекомендации и определены задачи.
По итогам пробного этапа будет выполнен анализ, на основании которого подготовят рекомендации для школ и выпускников.
Одновременно в Московской области стартовала подготовка к ГИА 2026 года. Работа ведется системно и включает информационно-разъяснительную работу для выпускников и их родителей, а также создание необходимых условий для проведения экзаменов.
Как уточнили в пресс-службе, в регионе традиционно проводятся региональные тренировочные мероприятия в течение учебного года. Эта практика позволяет отработать технологию проведения экзаменов и снизить напряжение участников.
