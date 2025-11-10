Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение 3 декабря, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Отмечается, что написание сочинения является обязательным условием для допуска обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации (ГИА). В целях повышения уверенности выпускников 14 ноября во всех школах региона пройдет региональная апробация.

В этом учебном году в Московской области внедряются новые технологии проведения итогового сочинения. Так, бланки будут печатать и сканировать непосредственно в школах, а проверка работ пройдет в электронном формате.

Для подготовки к апробации нововведений 6 и 7 ноября состоялись обучающие мероприятия для муниципальных координаторов и школьных организаторов. Занятия проводились очно и дистанционно. На них были рассмотрены технологические схемы проведения апробации, выданы рекомендации и определены задачи.

По итогам пробного этапа будет выполнен анализ, на основании которого подготовят рекомендации для школ и выпускников.

Одновременно в Московской области стартовала подготовка к ГИА 2026 года. Работа ведется системно и включает информационно-разъяснительную работу для выпускников и их родителей, а также создание необходимых условий для проведения экзаменов.