Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске
Футбол
 
16:45 10.11.2025
Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске
Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске
Футболисты сборной России Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко тренируются по индивидуальной программе на базе национальной... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Николай Комличенко
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Николай Комличенко. Архивное фото
НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты сборной России Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко тренируются по индивидуальной программе на базе национальной команды в Новогорске, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В тренировке принимают участие 27 из 30 игроков, вызванных на сбор. На занятии отсутствуют Дмитрий Баринов и Александр Сильянов, а также вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов, который в понедельник прибудет в Санкт-Петербург, куда национальная команда отправится после тренировки.
Сборная России в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина в Сочи примут сборную Чили.
Николай Комличенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной
9 ноября, 19:04
 
Футбол
 
