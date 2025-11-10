Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты сборной России Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко тренируются по индивидуальной программе на базе национальной команды в Новогорске, передает с места событий корреспондент РИА Новости.