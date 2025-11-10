https://ria.ru/20251110/novogorsk-2053982944.html
Четыре футболиста сборной России тренируются индивидуально в Новогорске
Футболисты сборной России Александр Черников, Лечи Садулаев, Руслан Литвинов и Николай Комличенко тренируются по индивидуальной программе на базе национальной... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Черников, Садулаев, Литвинов и Комличенко тренируются индивидуально в Новогорске