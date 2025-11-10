Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тысяч
13:17 10.11.2025
В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тысяч
В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тысяч
2025-11-10T13:17:00+03:00
2025-11-10T13:17:00+03:00
В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью $15 тысяч

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники галереи в норвежском городе Ставангер в течение пяти дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью почти 15 тысяч долларов, сообщила норвежская полиция.
"В галерее в Ставангере вчера обнаружили, что с выставки была украдена скульптура. После тщательной проверки камер видеонаблюдения галерея установила, что кража произошла 4 ноября, в середине дня. Стоимость скульптуры составляет 150 тысяч норвежских крон (14,8 тысяч долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе норвежской полиции.
Отмечается, что полиция возбудила дело по факту произошедшего.
