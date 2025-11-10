Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Калгари Флэймз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой "Уайлд" со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Мэттью Болди (34-я минута) и российский форвард Кирилл Капризов (60).
Шведский вратарь "Миннесоты" Йеспер Валльстедт отразил 36 бросков, оформил шатаут и был признан второй звездой встречи.
"Миннесота", набрав 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Калгари" с 10 баллами располагается располагается на последней, восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в ночь на среду по московскому времени примет "Сан-Хосе Шаркс", а "Нэшвилл" тогда же в гостях сыграет с "Сент-Луис Блюз".
В других матчах дня "Даллас Старз" на своем льду обыграл "Сиэтл Кракен" со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), а "Юта Маммот" на выезде уступила "Оттаве Сенаторз" со счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1), несмотря на передачу российского защитника Михаила Сергачева. "Каролина Харрикейнз" в гостях обыграла "Торонто Мейпл Лифс" - 5:4 (2:3, 1:1, 2:0), российские нападающие победившей команды Андрей Свечников и Александр Никишин записали на свой счет по голевому пасу.
