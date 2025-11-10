Рейтинг@Mail.ru
Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:48 10.11.2025 (обновлено: 01:37 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/nkhl-2053844208.html
Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ
Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T00:48:00+03:00
2025-11-10T01:37:00+03:00
хоккей
спорт
анже копитар
кори перри
кевин фиала
питтсбург пингвинз
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
/20251109/sorokin-2053759563.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7844714721e8aaa8fd6c7aa0b12971ca.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анже копитар, кори перри, кевин фиала, питтсбург пингвинз, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Анже Копитар, Кори Перри, Кевин Фиала, Питтсбург Пингвинз, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ

"Питтсбург" проиграл "Лос-Анджелесу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). В составе проигравших шайбы забросили Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 22:00
Завершен
Питтсбург
2 : 3
Лос-Анджелес
08:48 • Томас Новак
(Евгений Малкин, Паркер Вотерспун)
27:48 • Энтони Манта
(Кристфер Летанг, Вилле Койвунен)
14:58 • Анже Копитар
(Кевин Фиала, Кори Перри)
44:49 • Кори Перри
(Коди Сеси, Тревор Мур)
51:52 • Кевин Фиала
(Дрю Доути, Алекс Лаферьер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин опередил Сидни Кросби и возглавил список бомбардиров команды в текущем сезоне, набрав 21 очко (3 гола + 18 передач) в 17 играх. Российский голкипер, воспитанник системы ярославского "Локомотива" Сергей Мурашов в 21 год дебютировал за "Питтсбург" в НХЛ, он отразил 24 из 27 бросков по воротам.
"Питтсбург" с 21 очком занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. "Лос-Анджелес" (18 очков) идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" обыграл в гостях "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ
9 ноября, 10:52
 
ХоккейСпортАнже КопитарКори ПерриКевин ФиалаПиттсбург ПингвинзЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала