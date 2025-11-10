Пас Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). В составе проигравших шайбы забросили Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).
09 ноября 2025 • начало в 22:00
08:48 • Томас Новак
27:48 • Энтони Манта
(Кристфер Летанг, Вилле Койвунен)
14:58 • Анже Копитар
44:49 • Кори Перри
51:52 • Кевин Фиала
(Дрю Доути, Алекс Лаферьер)
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. 39-летний россиянин опередил Сидни Кросби и возглавил список бомбардиров команды в текущем сезоне, набрав 21 очко (3 гола + 18 передач) в 17 играх. Российский голкипер, воспитанник системы ярославского "Локомотива" Сергей Мурашов в 21 год дебютировал за "Питтсбург" в НХЛ, он отразил 24 из 27 бросков по воротам.
"Питтсбург" с 21 очком занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. "Лос-Анджелес" (18 очков) идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" обыграл в гостях "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
