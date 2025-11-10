Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян

ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Нидерланды соблюдают законодательство ЕС в отношении ограничения выдачи многократных шенгенских виз россиянам, в том числе для посещения родственников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД королевства Хедие Джем.

"Нидерланды являются частью Европейского союза и применяют законодательство и правила ЕС , касающиеся визовой политики", - сказала Джем в ответ на вопрос, затронут ли новые ограничения Брюсселя визы, выдаваемые гражданам РФ для посещения родственников, проживающих в Нидерландах

Нидерланды выдают россиянам краткосрочные визы с целью посещения ближайших родственников, по гуманитарным основаниям и для официальных деловых или дипломатических поездок. Выдачу туристических виз для граждан РФ королевство приостановило весной 2022 года.

Еврокомиссия 7 ноября по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.

При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.