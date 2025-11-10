Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/niderlandy-2054014282.html
Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян
Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян - РИА Новости, 10.11.2025
Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян
Нидерланды соблюдают законодательство ЕС в отношении ограничения выдачи многократных шенгенских виз россиянам, в том числе для посещения родственников, сообщила РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:36:00+03:00
2025-11-10T18:36:00+03:00
в мире
нидерланды
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815713122_0:106:3010:1799_1920x0_80_0_0_56bdaf27776dfec8643893a306d879d3.jpg
https://ria.ru/20251108/mid-2053726403.html
https://ria.ru/20251107/multivizy-2053468388.html
нидерланды
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815713122_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_5322987938b7533c211c039f3cf51b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Нидерланды, Россия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Нидерланды последуют решению ЕС по ограничению мультивиз для россиян

Нидерланды соблюдают правила ЕС в отношении выдачи многократных виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаявление на получение шенгенской визы
Заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Нидерланды соблюдают законодательство ЕС в отношении ограничения выдачи многократных шенгенских виз россиянам, в том числе для посещения родственников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД королевства Хедие Джем.
"Нидерланды являются частью Европейского союза и применяют законодательство и правила ЕС, касающиеся визовой политики", - сказала Джем в ответ на вопрос, затронут ли новые ограничения Брюсселя визы, выдаваемые гражданам РФ для посещения родственников, проживающих в Нидерландах.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС
8 ноября, 23:19
Нидерланды выдают россиянам краткосрочные визы с целью посещения ближайших родственников, по гуманитарным основаниям и для официальных деловых или дипломатических поездок. Выдачу туристических виз для граждан РФ королевство приостановило весной 2022 года.
Еврокомиссия 7 ноября по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.
Кроме того, страны также на свое усмотрение могут продолжить в индивидуальных случаях выдавать многократные визы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ
7 ноября, 15:46
 
В миреНидерландыРоссияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала