В МИД России заявили, что Индия продолжает закупать российскую нефть
В МИД России заявили, что Индия продолжает закупать российскую нефть - РИА Новости, 10.11.2025
В МИД России заявили, что Индия продолжает закупать российскую нефть
Индия продолжает закупать российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:58:00+03:00
экономика
индия
россия
сша
андрей руденко
дональд трамп
индия
россия
сша
2025
Новости
экономика, индия, россия, сша, андрей руденко, дональд трамп
Экономика, Индия, Россия, США, Андрей Руденко, Дональд Трамп
В МИД России заявили, что Индия продолжает закупать российскую нефть
МИД РФ: Индия продолжает закупать российскую нефть