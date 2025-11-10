Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя

ООН, 10 ноя – РИА Новости. Перемирие в секторе Газа достаточно хрупкое, не нужно обольщаться, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Все сосредоточены (в ООН на Газе - ред.), потому что там произошла чудовищная трагедия за эти два года. Слава Богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться. Это перемирие должно продолжаться", – сказал он в интервью агентству.
Небензя отметил, что за этим важным шагом "нельзя выплеснуть с водой ребенка" - забыть про двухгосударственное решение палестинской проблемы, которая является нереализованным мандатом ООН уже на протяжении 80 лет.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.