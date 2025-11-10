Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя

ООН, 10 ноя – РИА Новости. Перемирие в секторе Газа достаточно хрупкое, не нужно обольщаться, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.