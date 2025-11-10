Рейтинг@Mail.ru
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 10.11.2025 (обновлено: 07:35 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/nebenzya-2053864292.html
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя - РИА Новости, 10.11.2025
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя
Перемирие в секторе Газа достаточно хрупкое, не нужно обольщаться, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:32:00+03:00
2025-11-10T07:35:00+03:00
израиль
россия
восточный иерусалим
василий небензя
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919201943_0:607:2048:1759_1920x0_80_0_0_5bd672ea58b4af7787ca357a3099500c.jpg
https://ria.ru/20251110/nebenzya-2053855477.html
https://ria.ru/20251110/nebenzya-2053846481.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919201943_0:415:2048:1951_1920x0_80_0_0_c99cfd0a0ee161f620171c9f2fbabf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, восточный иерусалим, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Перемирие в Газе хрупкое, заявил Небензя

Небензя: перемирие в Газе хрупкое

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Перемирие в секторе Газа достаточно хрупкое, не нужно обольщаться, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Все сосредоточены (в ООН на Газе - ред.), потому что там произошла чудовищная трагедия за эти два года. Слава Богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться. Это перемирие должно продолжаться", – сказал он в интервью агентству.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Небензя заявил, что не видит роли ООН в украинском урегулировании
04:35
Небензя отметил, что за этим важным шагом "нельзя выплеснуть с водой ребенка" - забыть про двухгосударственное решение палестинской проблемы, которая является нереализованным мандатом ООН уже на протяжении 80 лет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя
01:33
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВасилий НебензяООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала