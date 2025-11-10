Умер рекордсмен НБА

«

"Уилкенс олицетворял собой самое лучшее, что есть в НБА, будучи членом Зала славы как в качестве игрока, так и в качестве тренера, а также одним из самых уважаемых послов игры. Настолько, что четыре года назад Ленни удостоился уникального достижения, будучи названным одним из 75 величайших игроков и 15 величайших тренеров лиги за всю историю. Он повлиял на жизни бесчисленного множества молодых людей, а также поколений игроков и тренеров, которые считали Ленни не только великим партнером по команде или тренером, но и необыкновенным наставником, тренировавшим с честностью и подлинным классом", - заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.