Умер рекордсмен НБА

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу матчей в качестве главного тренера американец Ленни Уилкенс скончался в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба организации в соцсети Х.
«
"Уилкенс олицетворял собой самое лучшее, что есть в НБА, будучи членом Зала славы как в качестве игрока, так и в качестве тренера, а также одним из самых уважаемых послов игры. Настолько, что четыре года назад Ленни удостоился уникального достижения, будучи названным одним из 75 величайших игроков и 15 величайших тренеров лиги за всю историю. Он повлиял на жизни бесчисленного множества молодых людей, а также поколений игроков и тренеров, которые считали Ленни не только великим партнером по команде или тренером, но и необыкновенным наставником, тренировавшим с честностью и подлинным классом", - заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
Уилкенс был выбран на драфте НБА 1960 года под общим шестым номером клубом "Сент-Луис Хокс" ("Атланта Хокс"). На протяжении карьеры игрока он также выступал в составе "Сиэтл Суперсоникс" (ныне - "Оклахома-Сити Тандер"), "Кливленд Кавальерс" и "Портленд Трэйл Блейзерс". Уилкенс является девятикратным участником Матчей звезд НБА.
В качестве тренера работал в "Атланте", "Портленде", "Кливленде", "Торонто Рэпторс" и "Нью-Йорк Никс". В 1979 году под его руководством "Сиэтл" впервые стал чемпионом НБА, позднее команда добилась этого результата только в сезоне-2024/25. Всего Уилкенс провел 2487 матчей в качестве главного тренера, что является рекордом НБА. Также он становился олимпийским чемпионом как главный тренер сборной США (1996) и ассистент главного тренера (1992).
Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром
6 ноября, 18:17