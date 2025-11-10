Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
Баскетбол
 
07:40 10.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
"Бруклин Нетс" на выезде разгромно уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
баскетбол
нью-йорк (город)
карл-энтони таунс
майкл портер
егор демин
бруклин нетс
нью-йорк никс
нью-йорк (город)
нью-йорк (город), карл-энтони таунс, майкл портер, егор демин, бруклин нетс, нью-йорк никс
Баскетбол, Нью-Йорк (город), Карл-Энтони Таунс, Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Нью-Йорк Никс
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина

"Бруклин Нетс" уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на выезде разгромно уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (28 очков, 12 подборов). У "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер (25).
Российский защитник "Нетс" Егор Демин провел на паркете более 25 минут, набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи.
"Бруклин" (1 победа и 9 поражений) занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" выиграл четвертый матч кряду и располагается на третьем месте в таблице.
Результаты остальных матчей дня:
"Милуоки" - "Хьюстон" - 115:122;
"Мемфис" - "Оклахома" - 100:114;
"Орландо" - "Бостон" - 107:111;
"Филадельфия" - "Детройт" - 108:111;
"Голден Стэйт" - "Индиана" - 114:83;
"Сакраменто" - "Миннесота" - 117:144.
