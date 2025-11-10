https://ria.ru/20251110/nba-2053865070.html
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
"Бруклин Нетс" на выезде разгромно уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
нью-йорк (город)
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина
"Бруклин Нетс" уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на выезде разгромно уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Нью-Йорке
, завершилась со счетом 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс
(28 очков, 12 подборов). У "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер
(25).
10 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Российский защитник "Нетс" Егор Демин
провел на паркете более 25 минут, набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи.
"Бруклин" (1 победа и 9 поражений) занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" выиграл четвертый матч кряду и располагается на третьем месте в таблице.
Результаты остальных матчей дня:
"Милуоки" - "Хьюстон" - 115:122;
"Мемфис" - "Оклахома" - 100:114;
"Орландо" - "Бостон" - 107:111;
"Филадельфия" - "Детройт" - 108:111;
"Голден Стэйт" - "Индиана" - 114:83;
"Сакраменто" - "Миннесота" - 117:144.