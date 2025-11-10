"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, несмотря на 10 очков Демина

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на выезде разгромно уступил "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" (1 победа и 9 поражений) занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" выиграл четвертый матч кряду и располагается на третьем месте в таблице.