Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Уникальный эксперимент по восстановлению земель песчаного карьера и формированию там плодородного слоя искусственного чернозема начали ученые Уникальный эксперимент по восстановлению земель песчаного карьера и формированию там плодородного слоя искусственного чернозема начали ученые ЮФУ , об этом сообщили в пресс-службе вуза. По мнению исследователей, пилотный проект способен стать прорывом в решении глобальных проблем деградации почв и продовольственной безопасности.

Как рассказали в Южном федеральном университете, суть работы заключается в том, чтобы не просто улучшить почву, а создать с нуля полноценный аналог природного чернозема даже на самых бедных и поврежденных почвах, тем самым решив острые проблемы современного агропромышленного комплекса – деградацию и истощение почв.

Площадкой для исследования стал карьер в Октябрьском районе Ростовской области, где ученые заложили серию опытных делянок для тестирования различных комбинаций мелиорантов (специальных веществ промышленного или ископаемого происхождения, предназначенных для улучшения почв), органических удобрений и специально подобранных сидератов (быстрорастущих растений, повышающих плодородие земли).

"Главная задача — не просто быстро озеленить территорию, а запустить естественные почвообразовательные процессы, которые приведут к формированию устойчивого, саморегулирующегося и плодородного слоя, аналогичного натуральному чернозему", — рассказала руководитель исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского Южного федерального университета Светлана Сушкова.

© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ Часть команды Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского ЮФУ и фермерского хозяйства Мориковых на закладке эксперимента

Ученые отметили, что уже получены первые положительные результаты. Разработаны два состава искусственного чернозема, которые показали высокую эффективность на песчаных грунтах. Например, тестовые посевы сорго и бобовых трав продемонстрировали прибавку урожайности до 100% на территории бывшего карьера. Кроме того, полученные почвы обладают свойствами, препятствующими засолению, что критически важно для их использования в засушливых регионах.

"Мы создаем профильный разрез чернозема, который позволяет воспроизводить его природные возможности, главная из которых – урожайность, а следовательно, и продовольственная безопасность", — пояснила суть исследования заведующий кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов АБиМ ЮФУ Татьяна Минкина.

Успех этого проекта открывает новые возможности для рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, и восстановления сельхозугодий, пострадавших от эрозии, считают в университете.

По словам специалистов, скорость восстановления земель напрямую зависит от масштабов и вложенных ресурсов. Так, рекультивация участка площадью 10-20 гектаров может быть завершена всего за 3-6 месяцев при соответствующем финансировании и техническом обеспечении.