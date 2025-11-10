Рейтинг@Mail.ru
Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 10.11.2025 (обновлено: 15:35 21.11.2025)
https://ria.ru/20251110/nauka-2052290788.html
Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов
Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов - РИА Новости, 21.11.2025
Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов
Уникальный эксперимент по восстановлению земель песчаного карьера и формированию там плодородного слоя искусственного чернозема начали ученые ЮФУ, об этом... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-10T08:00:00+03:00
2025-11-21T15:35:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
октябрьский район
ростовская область
южный федеральный университет
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052290245_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_d87a79c2a9581e59074719a3493f5f71.jpg
https://ria.ru/20250715/nauka-2029067151.html
https://ria.ru/20240919/nauka-1973444093.html
https://ria.ru/20241113/nauka-1983328102.html
россия
октябрьский район
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052290245_104:0:1756:1239_1920x0_80_0_0_f12ab9a06648c324371fbe1fb785fa82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, октябрьский район, ростовская область, южный федеральный университет, ростов-на-дону, российские инновации, продовольственная безопасность
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Октябрьский район, Ростовская область, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Российские инновации, Продовольственная безопасность

Подойдет и для пустыни. В России начали создание искусственных черноземов

© РИА Новости / СтрингерПоле
Поле - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Уникальный эксперимент по восстановлению земель песчаного карьера и формированию там плодородного слоя искусственного чернозема начали ученые ЮФУ, об этом сообщили в пресс-службе вуза. По мнению исследователей, пилотный проект способен стать прорывом в решении глобальных проблем деградации почв и продовольственной безопасности.
Как рассказали в Южном федеральном университете, суть работы заключается в том, чтобы не просто улучшить почву, а создать с нуля полноценный аналог природного чернозема даже на самых бедных и поврежденных почвах, тем самым решив острые проблемы современного агропромышленного комплекса – деградацию и истощение почв.
Загрязнение почвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
На Дону нашли новый способ улучшать почвы
15 июля, 09:00
Площадкой для исследования стал карьер в Октябрьском районе Ростовской области, где ученые заложили серию опытных делянок для тестирования различных комбинаций мелиорантов (специальных веществ промышленного или ископаемого происхождения, предназначенных для улучшения почв), органических удобрений и специально подобранных сидератов (быстрорастущих растений, повышающих плодородие земли).
"Главная задача — не просто быстро озеленить территорию, а запустить естественные почвообразовательные процессы, которые приведут к формированию устойчивого, саморегулирующегося и плодородного слоя, аналогичного натуральному чернозему", — рассказала руководитель исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского Южного федерального университета Светлана Сушкова.
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУЧасть команды Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского ЮФУ и фермерского хозяйства Мориковых на закладке эксперимента
Часть команды Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского ЮФУ и фермерского хозяйства Мориковых на закладке эксперимента - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
Часть команды Академии биологии и медицины Д.И. Ивановского ЮФУ и фермерского хозяйства Мориковых на закладке эксперимента
Ученые отметили, что уже получены первые положительные результаты. Разработаны два состава искусственного чернозема, которые показали высокую эффективность на песчаных грунтах. Например, тестовые посевы сорго и бобовых трав продемонстрировали прибавку урожайности до 100% на территории бывшего карьера. Кроме того, полученные почвы обладают свойствами, препятствующими засолению, что критически важно для их использования в засушливых регионах.
Девушка держит больное растение - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В России создали шкалу "здоровья почв" при загрязнении свинцом
19 сентября 2024, 07:00
"Мы создаем профильный разрез чернозема, который позволяет воспроизводить его природные возможности, главная из которых – урожайность, а следовательно, и продовольственная безопасность", — пояснила суть исследования заведующий кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов АБиМ ЮФУ Татьяна Минкина.
Успех этого проекта открывает новые возможности для рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, и восстановления сельхозугодий, пострадавших от эрозии, считают в университете.
По словам специалистов, скорость восстановления земель напрямую зависит от масштабов и вложенных ресурсов. Так, рекультивация участка площадью 10-20 гектаров может быть завершена всего за 3-6 месяцев при соответствующем финансировании и техническом обеспечении.
Пустыня в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Ученые предупредили, что пустыни постепенно захватывают Юг России
13 ноября 2024, 09:00
Целью работы, ведущейся в рамках стратегического проекта "Биоинженерия почв" федеральной программы "Приоритет–2030", является создание технологий, позволяющих формировать плодородные почвы в регионах, где черноземы никогда не были характерны.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияОктябрьский районРостовская областьЮжный федеральный университетРостов-на-ДонуРоссийские инновацииПродовольственная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала