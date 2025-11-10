Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о нестабильности в НАТО из-за Трампа - РИА Новости, 10.11.2025
15:04 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/nato-2053956486.html
Туск заявил о нестабильности в НАТО из-за Трампа
Североатлантический альянс переживает период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в РИА Новости, 10.11.2025
Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Североатлантический альянс переживает период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью изданию Gazeta Wyborcza.
"Пока мы переживаем нестабильность, мы не знаем, какими будут следующие шаги администрации Дональда Трампа. Непредсказуемость стала общей чертой нашей эпохи", - сказал он, выразив мнение, что НАТО выстоит.
По словам Туска, НАТО необходима Польше. "Это настоящий альянс, доказавший свою эффективность за годы своего существования во многих местах и ситуациях. Благодаря ему наш географический фатализм также исчезает", - добавил он.
Как считает премьер, все соседи Польши "не всегда приятные в прошлом, теперь стали верными союзниками". "Немцы, украинцы, чехи, шведы – у нас были с ними взаимные претензии. А теперь мы стоим плечом к плечу, вместе вооружаемся, вместе тренируемся и имеем общего, чётко обозначенного врага. Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю своего решения и сделаю всё возможное, чтобы эта необыкновенная ситуация продлилась как можно дольше", - отметил он.
Как утверждал в своей книге экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы США. В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор были низкие оборонные бюджеты.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа
1 апреля, 06:22
 
