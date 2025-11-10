Туск заявил о нестабильности в НАТО из-за Трампа

Как считает премьер, все соседи Польши "не всегда приятные в прошлом, теперь стали верными союзниками". "Немцы, украинцы, чехи, шведы – у нас были с ними взаимные претензии. А теперь мы стоим плечом к плечу, вместе вооружаемся, вместе тренируемся и имеем общего, чётко обозначенного врага. Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю своего решения и сделаю всё возможное, чтобы эта необыкновенная ситуация продлилась как можно дольше", - отметил он.