Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/nalog-2053852716.html
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов - РИА Новости, 10.11.2025
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов
Срок уплаты имущественных налогов физлиц в России истекает 1 декабря, то есть у российских налогоплательщиков, которые владеют земельными участками, недвижимым... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T03:12:00+03:00
2025-11-10T03:12:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040621310_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a88433ad09d3243cc5f90bf80760260.jpg
https://ria.ru/20251026/zakony-2050634715.html
https://ria.ru/20251023/nalog-2049969598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040621310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c69a5ac1cb35e75c986410276c702dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов

У россиян осталось три недели на уплату имущественных налогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов физлиц в России истекает 1 декабря, то есть у российских налогоплательщиков, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, на это есть еще три недели.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в электронном виде, их можно найти в специальном приложении "Налоги физлиц", на портале "Госуслуг", официальном сайте налоговой службы. Некоторые налогоплательщики по-прежнему получают уведомления в бумажном виде по почте.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россиян предупредили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи
26 октября, 01:56
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Например, если совокупные доходы налогоплательщика из разных источников за прошлый год превысили 5 миллионов рублей, но с них был уплачен НДФЛ только по ставке 13%, налоговая инспекция доначислит налог по прогрессивной ставке на доход, превышающий эту величину.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог.
Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает и начисляет физлицам суммы налогов к уплате.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Раскрыто, кому не нужно платить налог на доходы от вкладов в 2025 году
23 октября, 03:18
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала