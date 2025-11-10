Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов физлиц в России истекает 1 декабря, то есть у российских налогоплательщиков, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, на это есть еще три недели.

Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба ( ФНС ) рассылает в электронном виде, их можно найти в специальном приложении "Налоги физлиц", на портале "Госуслуг", официальном сайте налоговой службы. Некоторые налогоплательщики по-прежнему получают уведомления в бумажном виде по почте.

Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Например, если совокупные доходы налогоплательщика из разных источников за прошлый год превысили 5 миллионов рублей, но с них был уплачен НДФЛ только по ставке 13%, налоговая инспекция доначислит налог по прогрессивной ставке на доход, превышающий эту величину.

Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог.

Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.