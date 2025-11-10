НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на фоне обысков у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.

НАБУ также в своем Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных валютой. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно, не уточняется.