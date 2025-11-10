Рейтинг@Mail.ru
11:55 10.11.2025
НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики
НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики

© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на фоне обысков у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в понедельник сообщал, что детективы НАБУ пришли с обысками к Галущенко и в "Энергоатом".
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
10:52
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Пятнадцать месяцев работы и 1 тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционного бюро.
НАБУ также в своем Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных валютой. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно, не уточняется.
То же ведомство 4 ноября сообщало, что один из подозреваемых в присвоении 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов) украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" экстрадирован на Украину.
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
10:55
 
