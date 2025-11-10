НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на фоне обысков у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в понедельник сообщал, что детективы НАБУ пришли с обысками к Галущенко и в "Энергоатом".
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Пятнадцать месяцев работы и 1 тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности "Энергоатом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционного бюро.
НАБУ также в своем Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных валютой. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно, не уточняется.
То же ведомство 4 ноября сообщало, что один из подозреваемых в присвоении 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов) украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" экстрадирован на Украину.