Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников - РИА Новости, 10.11.2025
11:53 10.11.2025
Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников
Мошенники, использующие дипфейки знакомых или родных жертв, с помощью определенных фраз пытаются напугать их угрозой беды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.11.2025
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Названы фразы, выдающие использующих дипфейки мошенников

Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мошенники, использующие дипфейки знакомых или родных жертв, с помощью определенных фраз пытаются напугать их угрозой беды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта "Госуслуг".
"Стандартные, наиболее часто используемые мошенниками для получения кода авторизации фразы… знакомый человек (дипфейк): "Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги", "Это срочно, переведи на эту карту", - сообщили в МВД РФ.
Кроме того, мошенники, используя дипфейки, могут представляться руководителями и убеждать в необходимости поговорить с якобы сотрудником ФСБ РФ.
В МВД РФ призвали никому не называть коды из СМС и в случае получения подобных звонков прекратить разговор.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
8 августа, 03:06
 
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
 
 
