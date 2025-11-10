https://ria.ru/20251110/mvd--2053924095.html
В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних
В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних - РИА Новости, 10.11.2025
В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних
Рост преступности среди несовершеннолетних снизился к октябрю в России с 30% до 12%, рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны... РИА Новости, 10.11.2025
россия
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рост преступности среди несовершеннолетних снизился к октябрю в России с 30% до 12%, рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.
"Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам 9 месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%", - сказал он на круглом столе на тему "Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодёжной среде" в Госдуме
Он добавил, что основной проблемой является деструктивная информация в интернете.
"Большое влияние мы отмечаем из-за рубежа, поскольку каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тысяч ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет. Как правило, это размещение на площадках зарубежных", - пояснил Колесник.