В МВД рассказали о снижении роста преступности среди несовершеннолетних

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рост преступности среди несовершеннолетних снизился к октябрю в России с 30% до 12%, рассказал замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.

"Большое влияние мы отмечаем из-за рубежа, поскольку каждый раз, когда, блокируя тот или иной противоправный контент, а с 2022 года было заблокировано более 276 тысяч ресурсов, мы не можем дотянуться до тех, кто его распространяет. Как правило, это размещение на площадках зарубежных", - пояснил Колесник.