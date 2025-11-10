В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям

Программу первого в России образовательного курса по мРНК-технологиям разработали ученые кафедры медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета совместно с представителями Центра развития мРНК-технологий, в том числе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Создание Центра развития мРНК-технологий правительство утвердило в начале февраля. Он займется разработкой и производством инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных заболеваний, в том числе тяжелых. В центр вошли 17 научных организаций.