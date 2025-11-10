https://ria.ru/20251110/mrnk-2053912869.html
В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям
В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям - РИА Новости, 10.11.2025
В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям
В Сеченовском университете первые выпускники получили квалификацию специалистов по передовым мРНК-технологиям. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:04:00+03:00
2025-11-10T12:04:00+03:00
2025-11-10T12:52:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
В России подготовили первых специалистов по передовым мРНК-технологиям
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сеченовском университете первые выпускники получили квалификацию специалистов по передовым мРНК-технологиям.
"В Сеченовском университете завершилось обучение первого потока инновационной образовательной программы по мРНК-технологиям. Курс, ориентированный на ученых-разработчиков и врачей, направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России
. По итогам курса первые 45 выпускников получили квалификацию для работы с перспективной технологией", — рассказала пресс-служба
вуза.
Программу первого в России образовательного курса по мРНК-технологиям разработали ученые кафедры медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета совместно с представителями Центра развития мРНК-технологий, в том числе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Создание Центра развития мРНК-технологий правительство утвердило в начале февраля. Он займется разработкой и производством инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных заболеваний, в том числе тяжелых. В центр вошли 17 научных организаций.