В Мосгорсуд поступила апелляция на приговор об убийстве байкера
23:09 10.11.2025
В Мосгорсуд поступила апелляция на приговор об убийстве байкера
В Мосгорсуд поступила апелляция на приговор об убийстве байкера
Апелляционная жалоба поступила в Мосгорсуд на приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в столице из-за замечания о парковке, говорится в судебных РИА Новости, 10.11.2025
2025
В Мосгорсуд поступила апелляция на приговор об убийстве байкера

Здание Московского городского суда
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Апелляционная жалоба поступила в Мосгорсуд на приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в столице из-за замечания о парковке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что апелляционная жалоба поступила в суд 7 ноября, через день после приговора.
Суд отклонил апелляцию главы ассоциации жертв пластической хирургии
7 ноября, 19:34
Суд отклонил апелляцию главы ассоциации жертв пластической хирургии
7 ноября, 19:34
Мосгорсуд 6 ноября приговорил основного фигуранта Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет.
Ещё двоим подсудимым назначили по одному году 11 месяцев лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как отбыли его в СИЗО. Наконец, отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.
Сразу после заседания о намерении обжаловать приговор заявил представитель родителей убитого байкера. По мнению потерпевших, всем фигурантам следовало назначить наказание в виде лишения свободы. Кроме того, недовольство вызвала и взысканная с обвиняемых в пользу родителей убитого компенсация в размере примерно 7 миллионов рублей, её сочли заниженной.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
Родители убитого в Москве байкера намерены обжаловать приговор суда
6 ноября, 16:38
Родители убитого в Москве байкера намерены обжаловать приговор суда
6 ноября, 16:38
 
